Злоупотребление алкоголем может увеличивать риск заражения коронавирусом вдвое

По мнению авторов исследования, такой эффект от выпивки объясняется как поведенческими, так и физиологическими причинами. Когнитивные изменения, вызванные алкоголем, осложняют соблюдение студентами противоэпидемических правил. Кроме того, спиртное ослабляет врожденный и адаптивный иммунитет и часто является причиной респираторных осложнений.
«Скорее всего, речь идет не о прямом влиянии алкоголя на риск инфекции, а об опосредованных механизмах. Употребление алкоголя часто подразумевает общение в компаниях, что, в свою очередь, увеличивает число контактов, а значит, и риск заражения. Также люди реже следуют и другим мерам — ношению масок и гигиене рук», — сказал «Известиям» директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук.
Социологические исследования среди российских студентов и трудоспособного населения в целом показали, что в период самоизоляции 15% опрошенных стали больше и чаще выпивать. Причиной повышения интереса к алкоголю мог стать высокий уровень стресса.
Результаты последних опросов показывают, что во время самоизоляции потребность выпить усилилась у 10% студентов и представителей различных профессиональных групп, принявших участие в исследовании. То есть студенты, так же как и всё опрошенное трудоспособное население, в начале пандемии стали пить больше, однако со временем количество алкоголя приблизилось к обычному. Сильно напивались во время самоизоляции 16% учащихся вузов, и каждый четвертый делал это чаще, чем до пандемии.