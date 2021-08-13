Миллиардер Рыболовлев выиграл на новой яхте регату в Ла-Манше

Лодка Рыболовлева ClubSwan 125 Skorpios прошла дистанцию в 695 миль за 2 дня 8 часов 35 минут и 5 секунд, что позволило ей финишировать первой. Соревнование проходило с 8 по 11 августа в территориальных водах сразу трех стран — Британии, Ирландии и Франции.
Яхту Skorpios миллиардер получил совсем недавно — ее доставили в конце июля. Судно длиной 42,56 м стало самым большим гоночным парусником на сегодняшний день, оно обошлось миллиардеру в $20 млн. Яхта приписана к яхт-клубу Монако (Yacht Club de Monaco), членом которого является Рыболовлев.
Бизнесмен, который начал заниматься парусным спортом всего несколько лет назад, впервые участвовал в оффшорной гонке. На паруснике владелец занимает позицию рулевого. Вместе с ним была его дочь Анна Рыболовлева, для которой эта гонка в открытом море тоже стала первой.
Для бизнесмена это не первая победа в регате. В сезоне 2019 года команда Skorpios с Рыболовлевым за штурвалом стала обладателем титула чемпиона мира, победив в соревнованиях класса ClubSwan 50, которые прошли в октябре в испанской Пальма-де-Майорке.