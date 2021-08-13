США разрешили третью дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом

«Сегодня Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внесло поправки в разрешение на использование вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы дать возможность использовать дополнительную дозу для некоторых лиц с ослабленным иммунитетом», — говорится в пресс-релизе FDA.
Как пояснила исполняющая обязанности директора управления Джанет Вудкок, такое решение принято в связи с началом новой волны COVID-19 в стране.
«В стране началась еще одна волна пандемии коронавируса, и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в особой степени осознает, что для людей с ослабленным иммунитетом существует особенный риск того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме», — приводятся ее слова на сайте организации.
По данным разработчиков, бустерный вариант вакцины будет нацелен на защиту организма в том числе от дельта-штамма коронавируса. В России в качестве бустерного варианта зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт». Она представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», которая подразумевает две прививки.
По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность «Спутника Лайт» составила 79,4% на 28-й день после иммунизации.