В Москве отменили требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку

«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — написал мэр в своем блоге.
Он добавил, что в то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).
При этом власти Москвы рекомендуют работодателям и в дальнейшем сохранять удаленку, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.
Дальнейшие решения по отмене ограничительных мер в Москве зависят в том числе от возможных мутаций коронавируса.
Собянин отметил, что в последние недели власти города провели несколько этапов смягчения ограничений, и «в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни». Однако пока сохраняются многие профилактические меры: социальное дистанцирование и масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, ограничения на посещение театров, концертов и кино.
Очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад. Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Сейчас в столице введены масочный режим и социальное дистанцирование, ограничение заполняемости залов на мероприятиях до 50%, приостановлено посещение концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, действует особый режим работы центров госуслуг и ряда других учреждений. Также проводится обязательная вакцинация 60% работников сферы услуг, городских госслужащих.