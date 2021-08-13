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10:09 (мск), источник: ТАСС

В Москве отменили требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Власти Москвы отменили обязательное требование о переводе 30% сотрудников компаний и организаций на удаленный режим работы. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

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Источник: Агентство «Москва»

«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — написал мэр в своем блоге.

Он добавил, что в то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).

При этом власти Москвы рекомендуют работодателям и в дальнейшем сохранять удаленку, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

Отмена дальнейших ограничений

Дальнейшие решения по отмене ограничительных мер в Москве зависят в том числе от возможных мутаций коронавируса.

Собянин отметил, что в последние недели власти города провели несколько этапов смягчения ограничений, и «в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни». Однако пока сохраняются многие профилактические меры: социальное дистанцирование и масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, ограничения на посещение театров, концертов и кино.

Очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад. Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас.
Сергей Собянин

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Сейчас в столице введены масочный режим и социальное дистанцирование, ограничение заполняемости залов на мероприятиях до 50%, приостановлено посещение концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, действует особый режим работы центров госуслуг и ряда других учреждений. Также проводится обязательная вакцинация 60% работников сферы услуг, городских госслужащих.

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