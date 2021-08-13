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11:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые в Китае создали пластырь для лечения облысения

Он состоит из микроигл гиалуроновой кислоты и наночастиц церия

Китайские ученые предложили бороться с облысением с помощью растворяющегося пластыря. Новая разработка с наночастицами церия уже была успешно протестирована на мышах.

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Растворяющийся пластырь должен помочь справиться с андрогенетической алопецией — самой распространенной формы утраты волосяного покрова у мужчин и женщин. При этом виде облысения из-за разрушения волосяных луковиц волосы выпадают в районе лба, висков и макушки.

Как известно, процесс потери волос начинается под воздействием гормонов и активных форм кислорода, которые накапливаются в коже. Наночастицы церия отлично справляются с удалением этого кислорода из тканей, но не могут проникнуть сквозь верхний слой кожи. Чтобы помочь активному веществу пробраться глубже, ученые создали специальный пластырь с растворимыми микроиглами, которые и доставляют наночастицы церия под кожу.

В ходе экспериментов ученые взяли три группы мышей с проплешинами. У первой группы места облысения ничем не обрабатывались, второй группе на поврежденные участки клеили новый пластырь, а в третьей проплешины обрабатывали средством для роста волос под названием миноксидил.

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Эксперимент длился 28 дней, и за это время у второй и третьей группы полностью восстановился волосяной покров на проплешинах. Однако ученые отметили, что у мышей с пластырем процесс восстановления кровеносных сосудов и волосяных луковиц начался намного быстрее — уже на второй неделе. Теперь китайские специалисты планируют провести исследование на людях, пишет Science Daily.

Екатерина Гура

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