11:33 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Кота из Тверской области привлекли «свидетелем» по уголовному делу
Однако животное отказалось от дачи показаний.
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В городе Бологое (Тверская область) сотрудники полиции привлекли в качестве свидетеля по уголовному делу… домашнего кота. Его фото на листе бумаги с информацией из дела накануне появилось в Сети.
«Фото № 5. Кот, лежащий на подлокотнике дивана, который по факту причинения телесных повреждений пояснить ничего не смог», — говорится в описании к снимку.
Как сообщает «Комсомольская правда», пока следователи не прокомментировали подлинность этих материалов, но официальный запрос в органы следствия уже отправлен.