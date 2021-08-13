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11:33 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Кота из Тверской области привлекли «свидетелем» по уголовному делу

Однако животное отказалось от дачи показаний.

В городе Бологое (Тверская область) сотрудники полиции привлекли в качестве свидетеля по уголовному делу… домашнего кота. Его фото на листе бумаги с информацией из дела накануне появилось в Сети.

«Фото № 5. Кот, лежащий на подлокотнике дивана, который по факту причинения телесных повреждений пояснить ничего не смог», — говорится в описании к снимку.

Как сообщает «Комсомольская правда», пока следователи не прокомментировали подлинность этих материалов, но официальный запрос в органы следствия уже отправлен.

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