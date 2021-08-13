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12:03 (мск), источник: Российская газета

В Москве начали снимать сериал о травле в Сети

В Москве начались съемки интерактивного сериала «Ничего страшного», посвященного проблеме кибербуллинга, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

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Кино будет интерактивным, поскольку именно зрители смогут решать судьбу героев, пострадавших от буллинга в интернете. В главных ролях будущего фильма актеры Алиса Хазанова, Виталий Кудрявцев, Ясмина Омерович и другие. По ходу действия подростки будут сталкиваться с теми или иными проявлениями травли. И зрители решат, как героям поступить в той или иной ситуации. Сериал можно будет посмотреть с 11 ноября на сайте проекта, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Создать такой сериал решили после недавнего исследования, которое показало, что с травлей в Сети столкнулись 58 процентов россиян. При этом в зоне особого риска по кибербуллингу оказались именно подростки.

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