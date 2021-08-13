13:36 (мск), источник: ТАСС Наука
Левши правда особенные?
13 августа отмечается Международный день левшей. Что о них известно науке — в материале ТАСС.
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Ответ не такой очевидный, как кажется. Обычно о левшах и правшах судят по ведущей руке. Чтобы ее определить, используют опросники. Самый известный — Эдинбургский, но все они похожи: человека спрашивают, как он предпочитает выполнять разные действия. Показательнее всего — в какой руке он держит молоток, хотя вне лабораторий и врачебных кабинетов чаще судят по тому, какой рукой человек пишет.
Есть и ведущая нога (и даже глаз!). Это заметно в футболе: левши высоко ценятся, потому что им удобнее играть на левой половине поля и
Но независимо от предпочтений люди все равно могут пользоваться второй рукой. Насколько хорошо это получается, оценивают по трем показателям: силе хвата, скорости и ловкости. Казалось бы, умелость напрямую зависит от предпочтений, но эксперименты говорят, что это не всегда так. У
Возможно, правильнее не делить людей на две четкие группы, а располагать на шкале, где по краям находятся ярко выраженные левши и правши, но есть и промежуточные случаи. А генетик и невролог Дэниэл Гешвинд вообще
Уже на 14-й неделе беременности человеческий эмбрион обычно поворачивает голову направо и сосет палец правой руки (интересно, что, целуясь, наклоняют голову вправо только две трети людей — еще один пример за шкалу и против деления на две группы). Обычно это указывает, правшой будет ребенок или левшой, — можно предположить, что эта черта в
Согласно одной гипотезе, у левшей в утробе матери мозг формируется
Ученые пытались найти ген, предопределяющий эту черту. Под подозрением было несколько кандидатов. Когда расшифровка ДНК подешевела, удалось обнаружить десятки маленьких отличий, которые по отдельности
Анализ данных о полумиллионе британцев показал, что левшей больше среди тех, кто родился с пониженной массой тела, близнецов и женщин, рожденных летом, но если брать все сезоны, то больше
Во многих культурах левая сторона — плохая. У христиан левая рука ассоциируется с дьяволом, у мусульман она считается нечистой. Когда
В СССР и других странах их переучивали, а иногда делают это до сих пор. Дело не столько в суевериях или в том, что леворукость считается патологией, — просто многие вещи, например компьютерные мышки, делают несимметричными, удобными для правшей. Но во второй половине XX века, когда эта практика постепенно уходила в прошлое, появились предположения, что леворукость — по крайней мере, в некоторых случаях — это
Хотя леворукость — всем известный, но загадочный феномен, до 1970-х его толком не изучали. После этого ученые выдвигали гипотезы, что левшами становятся
Но левши и правши есть не только среди людей: ими бывают голуби, пчелы, рыбки
Эти отличия сводятся к работе нервной системы, прежде всего головного мозга. Полушария мозга отвечают за разные функции. Почему так, до конца не понятно. Основная гипотеза гласит, что дублировать функции было бы неэффективно. На мозг приходится всего 2% массы тела, но он потребляет 20% энергии, а крупная голова у детей осложняет роды. Специализация же позволяет быстрее обрабатывать информацию и даже осуществлять параллельные вычисления.
Вероятно, левши отличаются от правшей, но на этот счет не хватает хороших исследований, а разница, судя по всему, не такая большая, как говорят стереотипы. Не все правши прислушиваются только к разуму, как не все левши обладают исключительной интуицией и творческими способностями. У левшей действительно чаще встречается дислексия, шизофрения и другие расстройства, но это не значит, что леворукость — это патология.
Левшей и правшей стали пристально изучать всего несколько десятилетий назад, а технологии, позволяющие заглянуть в мозг, появились еще позже. Но именно поэтому есть надежда, что вскоре ученые смогут лучше понять, почему мы разные и что это значит.
Марат Кузаев