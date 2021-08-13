14:12 (мск), источник: Газета.Ру
Певицу МакSим выписывают из больницы
Певицу МакSим 13 августа выписывают из больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя артистки.
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После выписки певица продолжит лечение дома.
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После этого исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, в которой она пробыла до 7 августа. Через два дня девушку перевели из реанимации в обычную палату.
Ранее МакSим опубликовала в Instagram первый снимок, сделанный в больнице после того, как она вышла из медикаментозной комы. «Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным», — подписала фотографию исполнительница. На фотографии был запечатлен врач, медбрат или волонтер.