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14:12 (мск), источник: Газета.Ру

Певицу МакSим выписывают из больницы

Певицу МакSим 13 августа выписывают из больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя артистки.

Источник: РИА "Новости"

После выписки певица продолжит лечение дома.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне, ей сделали ПЦР-тест на коронавирус, который оказался отрицательным. «11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39», — описывала свои симптомы Максим, лежа в больнице.

После этого исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, в которой она пробыла до 7 августа. Через два дня девушку перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее МакSим опубликовала в Instagram первый снимок, сделанный в больнице после того, как она вышла из медикаментозной комы. «Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным», — подписала фотографию исполнительница. На фотографии был запечатлен врач, медбрат или волонтер.

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