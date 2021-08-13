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14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Троим жителям Франции, собравшим 96 кг черники, грозит тюрьма

Правонарушителей задержали в природном парке ночью

Источник: СС0/Meadowphoto
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Во французском департаменте Вогезы во время рейда в местном природном парке правоохранители задержали трех мужчин, которые под покровом ночи собирали чернику.

По законам Франции, запрещено собирать более 10 килограммов дикой черники на человека. Кроме того, вне зависимости от объема, запрещено собирать ягоду по ночам.

У пойманных на месте преступления французов полицейские изъяли 96 килограммов черники, и теперь за чрезмерный и ночной сбор им грозит до 3 лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.

Как пишет Le figaro, всю конфискованную в ходе рейда чернику передали в дома престарелых департамента.

Екатерина Гура

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