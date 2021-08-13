20:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нелегальной продаже токенов с изображениями музея
Солист немецкой
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«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием “Hermitage Edition”, не было и не могло быть согласовано с музеем», — сообщается на странице Эрмитажа в
В заявлении музея отмечается, что Тилль Линдеманн лично заключил с Эрмитажем договор, в котором прописано разрешение на использование изображений музея и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе. В музее указали на то, что музыканту на стадии анонса его проекта NFTill было направлено предостережение о нарушении лицензионной политики музея, однако оно не получило отклика, а нелегальные токены были выставлены на маркетплейс. Где именно ведется продажа, в музее не сообщили.
Съемки клипа на песню «Любимый город» прошли в мае 2021 года в контексте проведения Года Германии в России.
В июле Эрмитаж и криптобиржа Binance договорились о создании и выпуске токенизированных произведений (на основе невзаимозаменяемых токенов —