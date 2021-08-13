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20:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нелегальной продаже токенов с изображениями музея

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн организовал нелегальную продажу серии предметов с цифровыми изображениями (NFT-токены) из Государственного Эрмитажа, где музыкант снимался в клипе на песню «Любимый город».

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«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием “Hermitage Edition”, не было и не могло быть согласовано с музеем», — сообщается на странице Эрмитажа в Telegram-канале.

В заявлении музея отмечается, что Тилль Линдеманн лично заключил с Эрмитажем договор, в котором прописано разрешение на использование изображений музея и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе. В музее указали на то, что музыканту на стадии анонса его проекта NFTill было направлено предостережение о нарушении лицензионной политики музея, однако оно не получило отклика, а нелегальные токены были выставлены на маркетплейс. Где именно ведется продажа, в музее не сообщили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Съемки клипа на песню «Любимый город» прошли в мае 2021 года в контексте проведения Года Германии в России.

В июле Эрмитаж и криптобиржа Binance договорились о создании и выпуске токенизированных произведений (на основе невзаимозаменяемых токенов — Non-Fungible Token, NFT) из собраний музея. Работы будут доступны в конце августа.

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