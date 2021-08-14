В NASA исключили причастность своих астронавтов к отверстию в «Союзе МС-09»

«Астронавты NASA выполняют миссии с профессионализмом, они очень уважаемые люди, которые вносят невероятный вклад во имя страны. Я считаю, точнее мы верим, что поведение астронавтов — профессиональное, и мы не находим эти обвинения достойными доверия», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Накануне ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году просверлили в условиях невесомости. По его словам, одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. Как уточнил источник, это мог сделать человек, не знакомый с устройством аппарата.
Также ТАСС опубликовал статью, в которой утверждается, что американский астронавт Ауньон-Чанселлор, будучи единственной женщиной в экипаже «Союз МС-09», перенесла «острый психологический кризис». Желая ускорить свое возвращение на Землю из-за внештатной ситуации, американка могла просверлить отверстие, которое угрожало разгерметизацией станции. В качестве одного из подтверждений своей версии сообщил ТАСС рассказал, что астронавты NASA отказались пройти тест на «детекторе лжи».
Отверстие в обшивке «Союза МС-09» заметили 30 августа 2018 года, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Утечка была расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате. Затем российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.