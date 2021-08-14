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06:07 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: дальнейшие мутации коронавируса могут привести к росту летальности

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Летальность от новой коронавирусной инфекции может возрасти в случае дальнейшей мутации вируса, единственный способ защиты — вакцинировать как можно больше людей в мире в максимально короткий срок, чтобы вирус не успел приспособиться к вакцине, сообщил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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Источник: РИА "Новости"

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки впервые за историю пандемии возросло на 815 против 808 днем ранее. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,58%, следует из данных штаба.

«Летальность может расти, если штамм будет меняться. А он меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, то есть отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки», — сказал Жемчугов.

Он отметил, что такая адаптация вируса — это ответ в том числе на вакцинацию.

«Потому что вакцинация — фактор селекции мощнейший. И новые штаммы будут вытеснять те, против которых сделаны вакцины. Новые штаммы будут уклоняться от действия вакцинного иммунитета. Это нормальная логическая связь», — отметил собеседник агентства.

«Единственный выход — быстро всем провакцинироваться в как можно больших масштабах по территориям и странам, пока вирус не успел к вакцине приспособиться», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, почему в Москве и Петербурге заболеваемость снижается, иммунолог сообщил, что делать конкретные выводы пока не представляется возможным, нужно анализировать статистику по госпитализированным пациентам.

«Надо делать статистику по поступающим в больницы. Если поступают ранее переболевшие, то с какого срока после болезни? Мы сразу получим ответ на вопрос, когда падает иммунитет, если падает, после болезни. Болели ли тяжело или неявно? На каком титре антител начинают болеть? Простая анкета. Если поступают вакцинированные, то какой вакциной прививались, на каком титре антител начинают болеть и на каком сроке после вакцинации. Еще один важный вопрос — если делают ПЦР, то какой штамм сейчас доминирует у поступающих в больницы, надо знать, какой штамм», — сказал эксперт.

По его мнению, если такая статистика в дальнейшем будет опубликована, граждане будут наглядно видеть, для чего нужно прививаться от коронавируса.

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