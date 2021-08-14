08:14 (мск), источник: Известия
Вечеринка Обамы спровоцировала вспышку COVID-19 на острове
Празднование дня рождения бывшего американского президента Барака Обамы спровоцировало вспышку заболеваемости коронавирусом на острове
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Хотя официальные лица раскритиковали преждевременность указания мероприятия причиной вспышки заболеваемости, на
Перед днем рождения Обама также встретился со своими друзьями и устроил масштабное празднование. Изначально бывший президент Соединенных Штатов намеревался пригласить порядка 500 человек в особняк, однако ему пришлось значительно сократить их количество на фоне критики в связи с распространением индийского штамма коронавируса «дельта».
Представитель Обамы сообщил, что мероприятие посетили семья и близкие люди именинника. Он также передал благодарность за поздравления.
Таким образом, вместо запланированных 500 человек день рождения
9 августа газета NY Post сообщила, что грандиозное трехдневное празднование дня рождения бывшего президента США Барака Обамы на острове