Названы главные традиции Медового Спаса

Праздник Всемилостивого Спаса установили в Константинополе в IX веке. Город часто страдал из-за эпидемий, особенно летом. Пик болезней приходился на август, так что в этом месяце жители Константинополя стали ежегодно организовывать крестный ход. Во время шествий они просили Бога защитить их от мора и болезней. Традиция быстро распространилась в соседних христианских странах.
В современной православной церкви на утрене совершаются земные поклоны Кресту, а после литургии — освящение воды и меда.
К середине августа соты обычно уже наполнены, и пасечники приступают к сбору меда. Чтобы поблагодарить Бога за его дар и получить благословение урожая, мед несли освящать в церковь. Только после этого свежий мед можно было есть.
Лакомством угощали нищих, а дети собирались на пасеках, где получали «ребячью долю». Они благодарили пасечника песнями.
Главное водосвятие в православной традиции совершается на Крещение. Но существуют и малые водосвятия. Одно из них совершается в день Медового Спаса. В это время на Руси освящали новые колодцы и чистили старые, а также совершали крестный ход на реки, ручьи и родники для освящения воды.
В этот день чтится также память святых мучеников Маккавеев — старозаветных защитников и исповедников веры во время религиозных гонений во II веке до нашей эры.
Народная этимология связала прозвание Маккавеи с маком — очень важным растением в народных верованиях. На западе России, в Белоруссии, на Украине и на Балканах в этот день в церковь также несут освящать букетики, в составе которых обязательно есть мак, колоски пшеницы и душистый базилик. Они символизируют урожай. Хозяйки пекут пироги и рулеты с маком.