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11:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, как метаболизм меняется с возрастом

На средний возраст приходится относительно стабильный период.

Источник: Reuters

Скорость, с которой мы сжигаем калории, замедляется с возрастом, но не совсем так, как принято считать, установили исследователи из США.

Согласно традиционному взгляду, пик метаболизма приходится на подростковый возраст, а замедляться он начинает примерно после 30.

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Чтобы подтвердить или опровергнуть это, ученые изучили данные 6421 человека из 29 стран в возрасте от 8 дней до 95 лет. Они поместили в питьевую воду этих людей изотопы, а затем проследили, с какой скоростью они выводятся из организма.

Оказалось, что пик метаболизма приходится на младенческий возраст человека. Годовалый ребенок сжигает калории примерно на 50 процентов быстрее, чем взрослый. Подростки действительно сжигают много энергии, но все же меньше, чем младенцы, говорится в статье, опубликованной в Science.

Каждые 20 лет жизни наш метаболизм замедляется примерно на 3%. Но все же в возрасте от 20 до 50 лет он относительно стабилен.

После 60 лет наш метаболизм замедляется примерно на 0,7 процента в год. После 90 лет человеку требуется в среднем на 26% меньше калорий, чем человеку среднего возраста. У него не только уменьшается мышечная масса, но и замедляются процессы в клетках.

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