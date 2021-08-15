Названы 10 самых красноречивых цифр о Петергофе

1. Площадь парков и садов Петергофа составляет 414,2 Га.
2. В Петергофе расположены 32 музея, в которых хранятся 337 876 артефактов.
3. В Петергофе построили 173 фонтана, на что ушло почти 100 лет. Сейчас фонтанов более 150. Музей-заповедник известен как «столица фонтанов».
4. Самый высокий фонтан Петергофа — «Самсон». Его струя бьет на 21 метр. Эта цифра не случайна: в 1721 году была окончена Северная война.
5. Перед наступлением немецкой армии на Ленинград из Петергофа эвакуировали полсотни статуй и более 8 тысяч ценных предметов из дворца. То, что вывезти не успели, пропало без следа.
6. Фонтаны Петергофа представляют собой систему из 18 прудов общей площадью около 100 гектар.
7. Общая длина каналов, соединяющих фонтаны Петергофа с прудами и Ропшинскими высотами, достигает 40 километров.
8. Для регулирования уровня воды в каналах Петергофа сооружено 22 шлюза, из которых 6 являются двойными.
9. На мраморном обелиске у ограды Верхнего сада Петергофа высечены цифры 29. Это расстояние в километрах от резиденции до Санкт-Петербурга.
10. Ежегодно Петергоф посещают свыше 4 миллионов человек.