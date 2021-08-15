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15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы 10 самых красноречивых цифр о Петергофе

15 августа 1723 года состоялось торжественное открытие Петергофа, который почти 200 лет был летней резиденцией российских императоров. Читайте топ-10 интересных фактов о «приморском парадизе» и одном из 7 чудес России.

1. Площадь парков и садов Петергофа составляет 414,2 Га.

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2. В Петергофе расположены 32 музея, в которых хранятся 337 876 артефактов.

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3. В Петергофе построили 173 фонтана, на что ушло почти 100 лет. Сейчас фонтанов более 150. Музей-заповедник известен как «столица фонтанов».

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4. Самый высокий фонтан Петергофа — «Самсон». Его струя бьет на 21 метр. Эта цифра не случайна: в 1721 году была окончена Северная война.

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5. Перед наступлением немецкой армии на Ленинград из Петергофа эвакуировали полсотни статуй и более 8 тысяч ценных предметов из дворца. То, что вывезти не успели, пропало без следа.

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6. Фонтаны Петергофа представляют собой систему из 18 прудов общей площадью около 100 гектар.

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7. Общая длина каналов, соединяющих фонтаны Петергофа с прудами и Ропшинскими высотами, достигает 40 километров.

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8. Для регулирования уровня воды в каналах Петергофа сооружено 22 шлюза, из которых 6 являются двойными.

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9. На мраморном обелиске у ограды Верхнего сада Петергофа высечены цифры 29. Это расстояние в километрах от резиденции до Санкт-Петербурга.

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10. Ежегодно Петергоф посещают свыше 4 миллионов человек.

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