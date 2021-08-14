13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Южной Корее нашли тайник с деньгами в старом холодильнике
Это привычный способ хранить сбережения для жителей страны.
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Житель Южной Кореи купил в Сети старый холодильник для кимчи и обнаружил неожиданный сюрприз: ко дну камеры были приклеены завернутые в целлофан 130 тысяч долларов.
Сознательный мужчина написал заявление в полицию. Сейчас правоохранители расследуют инцидент. Они пытаются установить личность
Если законного владельца найти не удастся, деньги станут собственностью человека, купившего холодильник. Если окажется, что деньги связаны с преступлением, они станут собственностью государства.
В отчете The Korea Times за 2016 год говорилось, что жители Южной Кореи часто хранят свои деньги в холодильниках для кимчи, так как в банках страны очень низкие процентные ставки. Средний холодильник для кимчи может вместить до миллиона долларов наличными.
Анна Лысенко
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