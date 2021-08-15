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10:03 (мск), источник: РБК

«Роскосмос» не стал обвинять астронавтку NASA в повреждении «Союза»

«Роскосмос» не обвиняет астронавку NASA Серену Ауньон-Чанселлор в сверлении отверстия в корабле «Союз МС-09» в 2018 году. Об этом в своем Twitter написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Источник: Reuters

«Никто никогда ее не обвинял. <…> “Роскосмос” никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос одного из пользователей соцсети.

По словам Рогозина, российская сторона в результате расследования исключила версию, что отверстие просверлили на Земле.

Серена Ауньон-Чанселлор в 2018 году совершила полет на Международную космическую станцию (МКС) на борту «Союза». В экспедиции она была инженером. В космосе она пробыла 197 дней.

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12 августа ТАСС опубликовал статью «Двенадцать тезисов американских претензий к “Роскосмосу” и ответы на них», автор которой ссылался на высокопоставленного чиновника в российской космической отрасли. Собеседник агентства на условиях анонимности сообщил, что у Ауньон-Чанселлор было обнаружено заболевание, которое «могло спровоцировать острый психологический кризис», а кризис, в свою очередь, «мог привести к попыткам разными способами ускорить ее возвращение» на Землю. По словам источника агентства, отверстие в бытовом отсеке корабля было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с устройством аппарата.

Официальный представитель NASA Кэти Людерс заявила, что обвинения в адрес Ауньон-Чанселлор безосновательны.

«Астронавты NASA, включая Серену Ауньон-Чанселлор, — очень уважаемые люди, служат своей стране и вносят неоценимый вклад в работу агентства», — отметила она.

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В августе 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел в корпусе «Союза МС-09», который пристыковался к станции, отверстие, сделанное сверлом. Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты заделали отверстие специальным герметиком, а затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

В сентябре того же года «Коммерсантъ» сообщил, что специальная комиссия «Роскосмоса», расследующая причины разгерметизации космического корабля, рассматривает в качестве одной из версий преднамеренные действия американских астронавтов.

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