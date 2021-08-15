10:03 (мск), источник: РБК
«Роскосмос» не стал обвинять астронавтку NASA в повреждении «Союза»
«Роскосмос» не обвиняет астронавку NASA Серену
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«Никто никогда ее не обвинял. <…> “Роскосмос” никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос одного из пользователей соцсети.
Серена
12 августа ТАСС опубликовал статью «Двенадцать тезисов американских претензий к “Роскосмосу” и ответы на них», автор которой ссылался на высокопоставленного чиновника в российской космической отрасли. Собеседник агентства на условиях анонимности сообщил, что у
Официальный представитель NASA Кэти Людерс заявила, что обвинения в адрес
«Астронавты NASA, включая Серену
В августе 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел в корпусе «Союза МС-09», который пристыковался к станции, отверстие, сделанное сверлом. Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты заделали отверстие специальным герметиком, а затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.
В сентябре того же года «Коммерсантъ» сообщил, что специальная комиссия «Роскосмоса», расследующая причины разгерметизации космического корабля, рассматривает в качестве одной из версий преднамеренные действия американских астронавтов.