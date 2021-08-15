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18:14 (мск), источник: Ведомости

В Роспотребнадзоре дали советы по восстановлению организма после перенесенного COVID-19

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в комментарии «РИА Новости» рассказала о способах восстановить организм после перенесенного коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

Так, например, следует придерживаться сбалансированного питания и употреблять витамин D.

«Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов», — пояснила она.

Кроме того, для восстановления организма после болезни вернуться к привычному режиму сна и бодрствования, делать физические упражнения, а для восстановления легких — петь протяжные народные песни на выдохе.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

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