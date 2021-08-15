18:14 (мск), источник: Ведомости
В Роспотребнадзоре дали советы по восстановлению организма после перенесенного COVID-19
Руководитель отдела клинических исследований Центрального
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Так, например, следует придерживаться сбалансированного питания и употреблять витамин D.
«Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов», — пояснила она.
Кроме того, для восстановления организма после болезни вернуться к привычному режиму сна и бодрствования, делать физические упражнения, а для восстановления легких — петь протяжные народные песни на выдохе.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».