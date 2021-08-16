11:25 (мск), источник: Газета.Ру
Джонни Депп пожаловался на бойкот от Голливуда
Актер Джонни Депп в интервью Sunday Times пожаловался на изменившееся отношение к нему со стороны голливудских продюсеров.
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Так, приводит пример он, новый фильм «Великий» с ним в главной роли до сих пор не получил дату американской премьеры.
«И почему?
Ранее Депп одержал победу в судебном разбирательстве против бывшей жены Эмбер Херд, благодаря которому благотворительная организация должна будет раскрыть информацию о пожертвованиях актрисы.
В 2020 году Джонни Депп проиграл в суде с изданием The Sun, которое он обвинял в клевете после публикаций о том, что актер якобы бил жену.