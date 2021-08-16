Россия с 27 августа снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», — говорится в сообщении.
Рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Россия с 27 августа в три раза увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх — с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте, заявили в оперативном штабе.
«Также принято решение с 27 августа 2021 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Египет по маршрутам Москва — Хургада, Москва — Шарм-эш-Шейх с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в г. Хургада и г. Шарм-эш-Шейх с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте», — говорится в сообщении.
Авиарейсы на Кипр, в Венгрию и Киргизию
Число регулярных авиарейсов между Россией и Венгрией, Кипром, Киргизией и Таджикистаном будет увеличено с 27 августа, проинформировали в штабе.
Количество рейсов по маршруту Москва — Будапешт возрастет с 4 до 7 в неделю, также по рейсу в неделю можно будет совершать из ряда других городов. Число рейсов из Москвы в кипрские Ларнаку и Пафос также будет увеличено до 7, а из других российских городов — до 4 в неделю.
По 7 рейсов в неделю можно будет совершать из Москвы в Бишкек и Душанбе. Кроме того, по рейсу в неделю разрешат из ряда российских городов в столицу Киргизии, а также из российских аэропортов в Душанбе, Худжанд и Куляб.
Авиасообщение с Танзанией
Россия продлевает решение приостановить авиасообщение с Танзанией из-за сложной эпидемической обстановки в этой стране, сообщили в оперативном штабе.
«Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемической обстановки в этой стране», — говорится в сообщении.
Россия приостановила авиасообщение с Танзанией 15 апреля 2021 года в связи с ухудшением ситуации в этой стране. После начала пандемии Танзания стала одной из первых стран, с которой Россия возобновила авиаперелеты с 1 августа 2020 года. В настоящее время международное авиасообщение возобновлено с 53 иностранными государствами.
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