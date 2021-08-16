16:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Учебный год в России начнется в очном формате
Новый учебный год в России начнется в традиционном формате — очно, приводит
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями», — сказал Кравцов.
Принудительную вакцинацию школьников и учителей решили не проводить, добавил Кравцов. Так он поддержал заявление уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой «о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от нее».
Ранее в Минобрнауки заявили, что студенты, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, имеют право на заселение в общежитие. Ведомство также может наказать руководство вузов за безосновательные требования к студентам на фоне пандемии коронавируса.