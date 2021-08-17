07:08 (мск), источник: Известия
Ремонт провала: мошенники нашли новый способ обирать россиян
Новая схема завладения деньгами под прикрытием «фондов капремонта».
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В Ярославской области мошенники пытаются собрать с населения деньги якобы на замену лифтового оборудования от имени регионального фонда капитального ремонта. В прошлом году подобные схемы уже «испытывались» в других регионах России, например в Кировской области, а также в Москве. Так, мошенники пытались попасть в квартиры граждан под предлогом проведения капитального ремонта системы водоснабжения или отопления, осмотра
Обманчивые объявления
В многоквартирных домах Ярославской области стали появляться объявления якобы от имени регионального фонда содействия капитальному ремонту. Жителям дома предписывают организовать общее собрание и принять решение о замене лифтового оборудования. Кроме того, собственников жилья уведомляют о «необходимости сбора дополнительных средств на эти цели».
— Замена лифтового оборудования в домах, включенных в краткосрочный план капитального ремонта, осуществляется исключительно за счет взносов собственников на капитальный ремонт. Дополнительный сбор средств не осуществляется, — предупреждают в региональном фонде.
Уже отработанная схема
Между тем подобные мошеннические схемы не новы — нечистые на руку граждане активно прибегали к ним еще в начале пандемии. Например, в Кировской области в 2020 году участились случаи попыток мошенников проникнуть в квартиры под видом сотрудников Фонда капитального ремонта. Тогда злоумышленники пользовались как предлогом необходимостью замены счетчиков, проведения капитального ремонта системы водоснабжения или отопления, осмотра
К подобной схеме прибегали и столичные мошенники. Как сообщали в прошлом году в ГУ МВД по Москве, в столице преступники ходили по домам, в которых запланирован капитальный ремонт, и требовали деньги за замену труб и сантехники, хотя данные процедуры осуществляются бесплатно. «Пользуясь тем, что в последнее время во многих домах Москвы и Зеленограда, в частности, идет капитальный ремонт, мошенники под видом различных специалистов посещают квартиры граждан и убеждают их, что в рамках проводимого ремонта необходимо заменить то или иное оборудование. Это может быть сантехника, трубы и даже пластиковые стеклопакеты. При этом злоумышленники требуют за работу значительные денежные средства», — рассказали в
В ведомстве добавили, что часто с целью убедить хозяина квартиры заплатить, ему обещают дополнительную скидку, с учетом которой первоначальная сумма может уменьшиться более чем в два раза. «В рамках капитального ремонта жители дома не должны ничего дополнительно оплачивать. Стоимость всех работ заложена в сумму, указанную в едином платежном документе, который квартиросъемщики получают ежемесячно», — отметили в ГУ МВД.
Платежи только после голосования
Реальные сотрудники коммунальных служб не могут просить денег при обходе квартир, подчеркнул в разговоре с «Известиями» председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета
— Не существует такой практики, чтобы сотрудники фонда капитального ремонта ходили по домам и собирали деньги. Но любое решение по капитальному ремонту требует собрания, поэтому говорить, что сотрудники фондов капитального ремонта не могут работать с инициативными группами, нельзя, они всё равно должны
Деньги на капитальный ремонт приходят в безналичной форме через регионального оператора или через спецсчета, подчеркивает Крохин. «Это очень сложная процедура — должны быть договоры, согласие банка, должен быть представлен протокол собрания, то есть там много нюансов. Средства на капитальный ремонт не могут собираться “скидыванием”. В каждом регионе утвержден свой тариф, в Москве — 19 с копейками рублей (за 1 кв. м),
«То есть тут просто надо быть внимательным, и если вы увидите, что вместо “Жилищника” или вместо ТСЖ появилась
Сверить реквизиты
— Все денежные средства, которые касаются
Иногда бывает такое, что
— Что касается взносов на капитальный ремонт, всё зависит от того, какой способ накопления был выбран собственниками, — объясняет собеседница издания. — Владельцем спецсчета может быть ТСЖ или ЖСК, если такие организации управляют данным многоквартирный домом, управляющая компания, а также фонд регионального оператора. И владелец спецсчета организует выставление платежных документов — либо через МФЦ или Единый расчетный центр, либо же управляющая организация (ТСЖ или ЖСК) самостоятельно выставляют квитанцию. Опять же, там указываются все реквизиты, соответственно, это легко проверить.