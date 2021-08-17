02:55 (мск), источник: Известия
Число несовершеннолетних самозанятых с начала года выросло вдвое
К 1 августа 2021-го число плательщиков налога на профессиональный доход в возрасте до 18 лет составило почти 41 тыс. Об этом говорится в письме Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) (есть у «Известий»). В начале года несовершеннолетних самозанятых было в два раза меньше — 19,5 тыс., следует из данных ФНС, предоставленных АСИ. Годом ранее — в июле 2020-го — показатель превышал 17,5 тыс.