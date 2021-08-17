Роспотребнадзор официально предупредил об опасности постковидного синдрома

Так, постковидный синдром наблюдается примерно у трети переболевших коронавирусом и включает в себя различные осложнения в виде тромбозов, у 31,7 процента — одышка, у 13,5 процента — кашель, еще 12,7 процента жалуются на боли в груди и тахикардию. По другим данным, среди часто встречающихся проявлений синдрома — усталость и неспособность работать.
Для профилактики синдрома переболевшим рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию, которая стартовала в России с 1 июля.
Ранее инфекционист оценил вероятность повышения летальности коронавируса в будущем. По мнению специалиста, более вероятно, что болезнь станет более затяжной. «Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека», — сказал он.
Накануне врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала россиянам четыре способа восстановить волосы после COVID-19. По ее словам, необходимо начать правильно питаться. Кроме того, рацион должен включать в себя белки и витамины. Также помочь восстановить волосы может физическая активность. «Только кровь может донести до волосяных луковиц питание. Поэтому займитесь энергичной ходьбой или любой другой аэробикой», — отметила медик.