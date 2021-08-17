Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: авария на Саяно-Шушенской ГЭС Открытие стадиона "Динамо" в Москве, авария на Саяно-Шушенской ГЭС и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Названы необычные рекорды аэропортов мира
10Затопления в Керчи
10:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Роспотребнадзор официально предупредил об опасности постковидного синдрома

Роспотребнадзор официально предупредил об опасности так называемого постковидного синдрома. Об этом РИА Новости рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Так, постковидный синдром наблюдается примерно у трети переболевших коронавирусом и включает в себя различные осложнения в виде тромбозов, у 31,7 процента — одышка, у 13,5 процента — кашель, еще 12,7 процента жалуются на боли в груди и тахикардию. По другим данным, среди часто встречающихся проявлений синдрома — усталость и неспособность работать.

Новость
Болезная нагрузка: 70% перенесших COVID-19 не избавляются от симптомов месяцами

Для профилактики синдрома переболевшим рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию, которая стартовала в России с 1 июля.

Ранее инфекционист оценил вероятность повышения летальности коронавируса в будущем. По мнению специалиста, более вероятно, что болезнь станет более затяжной. «Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека», — сказал он.

Накануне врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала россиянам четыре способа восстановить волосы после COVID-19. По ее словам, необходимо начать правильно питаться. Кроме того, рацион должен включать в себя белки и витамины. Также помочь восстановить волосы может физическая активность. «Только кровь может донести до волосяных луковиц питание. Поэтому займитесь энергичной ходьбой или любой другой аэробикой», — отметила медик.

 Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон у пассажирки
В российском регионе произошло землетрясение
Талибы объявили общую амнистию для афганских чиновников
Жители Кабула рассказали о жизни при талибах
Из МИД Литвы украли секретные документы
Юг России затопило, сотни тысяч людей остались без света
Узбекистан извинился за заявление о посадке афганских самолетов
Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Авто
Самые дешевые «Лады» оказались в дефиците В Минпромторге работают над устранением проблем с поставками электроники на «АвтоВАЗ»
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Порадуйте своих любимых цветами
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
Годами любили его, не зная настоящей фамилии
Леди
Максим Виторган и Нино Нинидзе путешествуют по Алтаю Артисты публикуют яркие снимки из поездки
Дом
Многомиллионные квартиры: топ-10 самых дорогих объектов для аренды в Москве
8 советов по ремонту ванной для тех, кому некуда съехать
Как выглядит вилла Шона Коннери на Лазурном берегу
6 полезных продуктов для крепкого сна
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь