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11:37 (мск), источник: ТАСС

В Японии умер «отец судоку» Маки Кадзи

Бывшему главе издательства Nikoli было 69 лет.

Источник: blende12/СС0

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Бывший глава японского издательства Nikoli и человек, считавшийся «отцом судоку», Маки Кадзи умер в возрасте 69 лет. Об этом во вторник сообщила японская компания.

Отмечается, что Кадзи умер 10 августа от холангиокарциномы — рака желчных протоков. «Господин Кадзи был известен как “отец судоку” и почитаем любителями головоломок по всему миру», — говорится в сообщении Nikoli, которое выразило благодарность всем поклонникам головоломок.

Японское издательство Nikoli в 1980-х годах на страницах своего журнала начало публиковать эти числовые головоломки, что впоследствии принесло им общемировую известность. Сама же история создания подобных числовых головоломок уходит корнями в средние века — считается, что прародителем судоку был латинский квадрат.

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