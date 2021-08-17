Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что может быть причиной бессимптомного течения COVID-19 Испанские ученые выяснили, почему некоторые пациенты могли бессимптомно перенести коронавирус
Фоторепортажи
10Затопления в Керчи
10Не только Берлинская: названы самые известные разделительные стены в истории
17:25 (мск), источник: ТАСС

Новая Зеландия ввела полный карантин по коронавирусу на три дня

СИДНЕЙ, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии объявило о новых санитарных мерах из-за распространения коронавируса внутри страны. Как сообщила во вторник на брифинге в Веллингтоне глава правительства страны Джасинда Ардерн, жесткий карантин будет действовать в течение трех дней на всей территории страны и семи дней — в Окленде и расположенном в 200 км к востоку Короманделе.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

«Кабинет министров принял решение о том, что с 23:59 17 августа (13:59 мск) Новая Зеландия перейдет на четвертый, максимальный уровень угрозы [национальной безопасности и здоровью] на три дня. В Окленде и Короманделе локдаун продлится неделю. Так мы сведем к минимуму любые контакты, а кроме того, у нас появится время на сбор дополнительной информации и проведение крупномасштабного тестирования», — сказала Ардерн.

Читайте также
Попова анонсировала появление пятой российской вакцины от COVID-19

Премьер отметила, что в соответствии с ограничениями четвертого уровня все предприятия, учреждения и ведомства в Окленде будут закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Жителям города предписано оставаться дома, а на улице и в общественных местах соблюдать социальную дистанцию в два метра и по возможности надевать маску.

По данным главного санитарного врача страны Эшли Блумфилда, коронавирус был обнаружен у 58-летнего мужчины, проживающей в северном районе Окленда Девенпорте. Он находится в изоляции, а команда сотрудников Министерства здравоохранения Новой Зеландии проверяет всех, кто контактировал с заразившимся в течение последних дней.

С начала пандемии в Новой Зеландии выявили 2 926 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 857 пациентов, умерли 26. В карантине остаются 43 заразившихся, но никто из них не нуждается в госпитализации.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Генерал Лебедь выхватил автомат и дал несколько очередей в воздух. Вся площадь легла на асфальт"
Она бросила мужа. Таких тогда называли разлучницами, распутницами, дамами полусвета
В районе аэропорта Кабула открыли стрельбу, есть пострадавшие
Путин поручил проверить криптоинвесторов: что это значит
Жителей ряда регионов России предупредили об экстремальной жаре
В России появится пятая вакцина от COVID-19
Ветераны Афганистана сравнили вывод войск СССР и уход США
ОАК подтвердила гибель экипажа упавшего в Подмосковье Ил-112В
Москва ответит на высылку дипломата из Северной Македонии
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
Дмитрий Рогозин показал Кабул из космоса Снимок сделан российским спутником
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Империя Штраус 281
Морская свинка, кролик или хомяк. 161
Работа 110
Как подать в суд на интернет- магазин? 99
Леди
Максим Виторган и Нино Нинидзе путешествуют по Алтаю Артисты публикуют яркие снимки из поездки
Дом
До и после: как дизайнер преобразила квартиру с ремонтом 2000-х
Как за три часа приготовить меню на неделю
Спросили профи: секреты удачного дизайна узких комнат
Как выглядит вилла Шона Коннери на Лазурном берегу
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь