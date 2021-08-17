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13:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне смогут за день получить в МФЦ сведения об остатке маткапитала

Сроки информирования о размере материнского капитала через МФЦ сократят с пяти дней до одного. Соответствующий проект закона разработал Минтруд, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: Агентство «Москва»

В пресс-службе ведомства заявили «РИА Новости», что инициатива направлена на упрощение самой процедуры и сокращение сроков информирования.

Вместо подачи заявления достаточно будет заполнить запрос. Необходимые сведения выдадут в виде выписки.
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Сейчас информацию о размере маткапитала можно получить через портал госуслуг. Выписка будет доступна в личном кабинете заявителя.

Маткапитал выдается в России с 2007 года при рождении второго ребенка, а с 2020 года — при рождении первого. Сейчас его размер составляет 484 тыс. руб. за первого и 638 тыс. за второго ребенка. С момента запуска программы маткапитал в России получили более 11 млн семей.

В мае Конституционный суд России рассмотрел жалобу на закон о маткапитале от отца, которому не дали воспользоваться мерой поддержки из-за того, что дети были рождены суррогатной матерью. Минтруд после этого предложил уточнить правила получения маткапитала отцами-одиночками.

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