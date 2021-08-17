14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые вычислили новый рекорд точности числа пи
Его считали 108 дней
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Швейцарские исследователи из Университета прикладных наук Граубюндена вычислили математическую константу числа пи до нового мирового рекорда точности. С помощью суперкомпьютера ученые смогли вычислить 62,8 триллиона знаков. На это у них ушло 108 дней и 9 часов.
Исследователи не торопятся раскрывать новые данные бесконечного числа пи и ждут официальной регистрации рекорда в Книге рекордов Гиннесса. Пока они назвали лишь последние десять цифр: 7817924264.
Отметим, что предыдущий мировой рекорд вычислений для числа пи был равен 50 триллионам знаков, пишет Phys.org.
Напомним, что число пи представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру с бесконечным числом цифр после десятичной точки.
Екатерина Гура