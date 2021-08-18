«Большую глину» приняли не все. Приживется ли скульптура Урса Фишера на Болотной набережной

Споры о том, насколько уместно эта работа будет смотреться в центре столицы, начались на прошлой неделе. Скульптура представляет из себя увеличенную копию комка глины с отпечатками пальцев самого художника. Одни горожане посчитали работу похожей на отходы жизнедеятельности, другие — обвинили первых в невежестве. Приживется ли скульптура Фишера на Болотной набережной? И причем здесь Максим Галкин? Об этом — Лилия Галявиева.
Москвичи упражняются в остроумии на тему установки в столице скандальной работы Урса Фишера без малого неделю. Пользователи Facebook вопрошают в комментариях, в чем задумка автора. Среди вариантов ответа — памятник «той самой грязи, для которой выделили комнату в том самом дворце».
Впрочем, благодаря решению кураторов ГЭС-2 установить в центре города неоднозначную скульптуру на поверхность всплыли серьезные вопросы о месте искусства в современном городе. Прежде наиболее жаркие споры касались того, почему налогоплательщики должны платить за то, что им не нравится. Но «Большую глину № 4» выставляет частный фонд на территории опять же частного культурного центра ГЭС-2, стало быть, городской бюджет ни при чем.
С другой стороны, 12-метровый объект виден издалека, поэтому разумно согласовать решение хотя бы с жителями центра города. Но об этом остается разве что мечтать, говорит депутат муниципального округа Якиманка Дмитрий Зеленов: «У нас не так давно установили памятник одному из диктаторов Исламу Каримову, хотя жильцы Якиманки были категорически против. Но, к сожалению, у нас современная исполнительная власть мало обращает внимание на мнение граждан. Более того, чтобы узнать, что они думают, необходимо как минимум провести опрос. Наш совет депутатов пытался несколько раз организовать его, однако на такие мероприятия прокуратура всегда выражала свои протесты.
«Большая глина № 4» прежде выставлялась в Нью-Йорке, затем — во Флоренции. И там, и там она простояла плюс-минус полгода. Кураторы обещают, что и в Москве работа пробудет лишь несколько месяцев, что немного успокаивает недовольных жителей Якиманки.
И за таким форматом — будущее, отмечает директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская:
«Идея перемещающихся скульптур позволяет, во-первых, художникам свободно выражать себя в городском пространстве, а, во-вторых, тем горожанам, кому это может не нравиться, дать гарантию спокойствия: ребят, вам не нравится, другим нравится, постоит — поедет дальше. В городе может появляться, исчезать все что угодно из области творчества — и это хорошо. Даже если скульптура сейчас не вписалась, пусть стоит. Мы лишний раз вспомним про Флоренцию и про художников, что они могут быть разными».
Другой вопрос: достаточно ли у москвичей толерантности для того, чтобы принять всю «разность» художников? Неожиданно для многих с ярой критикой скульптуры Фишера выступил Максим Галкин. Шоумен оговорился, что не слишком разбирается в современном искусстве и тем не менее выдержки из его монолога опубликовали десятки популярных СМИ. Все это вызывает недоумение культуролога и лектора проекта «Прямая речь» Анастасии Четвериковой:
«Этим нужно гордиться. Это здорово, что ГЭС-2 смогли добиться показа произведения такого уровня. Кроме того, это интереснейшая работа. Глина — это важнейшая вещь во всей культуре.
Если бы не было глиняных горшков наших предков, не было бы никакой культуры, никакого искусства, так что это, можно сказать, первооснова.
Это очень интересный контекст, на который стоит посмотреть с другой точки зрения. Почему горшки красивые, а то, из чего их делают, нет? Очень обидно, когда лидер мнений, не разобравшись в вопросе, транслирует другим людям свое отношение".
По мнению некоторых собеседников «Ъ FM», прежде чем устанавливать скульптуру, кураторам ГЭС-2 стоило провести более масштабную информационную кампанию и объяснить горожанам, какую идею закладывал Урс Фишер. Журналист и куратор Антон Хитров, впрочем, считает, что в случае с паблик-артом, то есть объектами, которые устанавливают в городских пространствах, это необязательно. По его мнению, некоторые работы просто сами по себе не очень удачны для такого формата размещения вне зависимости от того, обладают ли они художественной ценностью:
«Когда художник выходит в город, случайный прохожий должен понимать, что артист может ему предложить. Помимо своего “я”, он может предоставить тихое укромное место или, наоборот, игровую площадку, фотозону. Скульптура Урса Фишера, к сожалению, предлагает исключительно восхититься, посмотреть на художника снизу вверх. Отсюда конфликт — город не принимает. Да, люди формулируют это по-другому, говорят, на что это похоже, но, по сути, это эмоция от того, что люди чувствуют, что позаботились не о них, а о чьих-то амбициях».
Между тем большинство собеседников «Ъ FM» сходятся во мнении, что с точки зрения пиара нового культурного центра ГЭС-2 выбор такой спорной скульптуры — это однозначная победа.
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