Ученые выяснили, что лесные пожары повлияли на смертность от COVID-19

Специалисты изучили данные Национального управления океанических и атмосферных исследований по дымовым шлейфам и сравнили их с показаниями, полученными с наземных мониторов качества воздуха в каждом из округов США во время лесных пожаров 2020 года. Также они учитывали статистику заболеваемости коронавирусом и смертности.
Ученые установили, что высокие уровни PM 2,5 (твердые микрочастицы и мелкие капли жидкостей) в воздухе усугубили эпидемиологическую ситуацию. Это связано с тем, что химический состав дыма негативно влияет на клетки дыхательных путей и легких, а также ухудшает функцию белых кровяных телец в легких. То есть иммунный ответ организма замедляется, в результате чего человек тяжелее переносит инфекцию.