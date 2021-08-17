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18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Служебный пес из России получил международную премию за верность

Это первый российский лауреат за 60-летнюю историю премии

В Италии прошла международная премия «Собачья верность», организованная еще в 1962 году в честь бездомного пса Пуччи из города Сан-Рокко-ди-Камольи. На протяжение десяти лет пес каждый день провожал младшеклассников в школу от церкви, перед которой они собирались, приехав из окрестных деревень.

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Изначально премия была региональная, затем национальная, а в последние годы стала международной. Ежегодно организаторы ищут в иностранной прессе самых удивительных и верных собак со всего мира, которые достойны получить премию. В этом году, впервые за почти 60 лет, лауреатом премии стал пес из России. Им оказался 9-летний служебный пес Волк-Меркурий, который работает в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Международного признания пес удостоился за то, что осенью прошлого года спас от изнасилования 15-летнюю девочку. Ее мама обратилась в полицию после того, как дочь отправилась к ней на работу и по дороге пропала.

К поискам привлекли и Волка-Меркурия, который очень быстро по запаху вышел на след девочки и привел полицейских к заброшенному зданию в лесном массиве, где 36-летний мужчина удерживал пропавшего подростка. К счастью, помощь подоспела вовремя и причинить вред девочке преступник не успел.

Сообщается, что помимо пса из России премию «Собачья верность» получили 11 собак из Италии. Торжественная церемония вручения премии состоялась на главной площади города Сан-Рокко-ди-Камольи в присутствии около 200 гостей. Волк-Меркурий вместе с кинологом Марией Копцевой присутствовали на мероприятии по видеосвязи, пишет РИА Новости.

Екатерина Гура

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