Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найдено новое неврологическое осложнение коронавируса После COVID-19 нарушается работа симпатической нервной системы, регулирующей реакцию на стресс, выяснили ученые
Фоторепортажи
10Затопления в Керчи
10Hello Louis: 120 лет Королю джаза
20:49 (мск), источник: Известия

В большинстве вузов России учебный год начнется с 1 сентября

Почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате 1 сентября, некоторые — до 1 ноября. Об этом 17 августа заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, его слова приводит пресс-служба ведомства.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
18:06 (мск)Ученые выяснили, что лесные пожары повлияли на смертность от COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности», — сказал министр.

Он уточнил, что 1 сентября учебный год начнут 96,4% вузов.

Кроме того, Фальков отметил, что иностранные студенты, которые не смогут прибыть в РФ к началу учебного года, начнут образовательный процесс в удаленном формате. Вузы в связи с этим должны будут обеспечить им параллельное очному дистанционное обучение.

Глава Минобрнауки также подчеркнул недопустимость принудительной вакцинации студентов, в том числе при заселении в общежития.

«Нужно развернуть широкую информационно-разъяснительную кампанию о важности вакцинации, а также создавать в тесном взаимодействии с региональными властями условия для вакцинации желающих», — заключил он.

Ранее в этот день ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что вузы РФ начнут обучение в новом году в гибридном формате.

Он уточнил, что в онлайн-формате могут проходить потоковые лекции, а в очном — практические занятия в группах.

Читайте также
Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов

При этом Садовничий отметил, что в будущем для заселения в общежития может быть введено обязательное тестирование студентов на коронавирус.

Ранее, 9 августа, в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, в которых говорилось о целесообразности допуска на очные занятия студентов, прошедших вакцинацию. Учащихся, которые не прошли вакцинацию против COVID-19 или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение. Кроме того, министерство рекомендовало раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.

5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Статус «несвободен»: число апартаментов в продаже сократилось на 46%
Уловить идею: как Россия может заработать на углеродном налоге ЕС
Талибы перечислили основные направления своей политики
КПРФ внесла в ГД законопроект о снижении пенсионного возраста
Девятилетняя девочка, сдавшая ЕГЭ, не поступила в МГУ на бюджет
«Подписали приговор»: почему в Кабуле забыли украинцев и грузин
Ветераны Афганистана сравнили вывод войск СССР и уход США
Жителей ряда регионов России предупредили об экстремальной жаре
СМИ: силы вице-президента Салеха ведут бои с талибами
Gnezdo.ru
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Авто
В России начали собирать новый премиальный кроссовер (фото) Первый среднеразмерный SUV в модельном ряду Genesis будет стоить дороже 4 миллионов рублей
Кино
23-летняя дочь Бодрова впервые появится в главной роли в кино Ольга Бодрова снялась в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
В моду вернулась самая удобная одежда для беременных (фото) Многие женщины считают джинсы самой удобной повседневной одеждой
Леди
Максим Виторган и Нино Нинидзе путешествуют по Алтаю Артисты публикуют яркие снимки из поездки
Дом
До и после: как дизайнер преобразила квартиру с ремонтом 2000-х
Как за три часа приготовить меню на неделю
Спросили профи: секреты удачного дизайна узких комнат
Как выглядит вилла Шона Коннери на Лазурном берегу
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь