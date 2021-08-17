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22:29 (мск), источник: РБК

Ректоры крупнейших вузов назвали самые популярные специальности-2021

В некоторых университетах число абитуриентов, которые поступают вне конкурса, превысило количество бюджетных мест. Вузы решили зачислить их за счет своих средств.

Источник: РИА "Новости"

Российские вузы в этом году успешно завершили приемную кампанию. На заседании совета Российского союза ректоров подвели промежуточные итоги кампании, говорится в сообщении Минобрнауки, поступившем в РБК.

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Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что конкурс на поступление в этом году был очень большой. С этим согласился ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров. «В целом нужно отметить, что конкурс в этом году вырос и количественно, и качественно. Почти на все направления подготовки проходной балл увеличился», — сказал Александров.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, что среди абитуриентов в этом году «очень много супербалльников» — тех, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов по нескольким предметам. Так, шесть абитуриентов, поступающих в МФТИ, получили 300 баллов за ЕГЭ по трем предметам, 47 человек — 200 по двум.

Без сдачи вступительных экзаменов в российские вузы зачислено 6557 человек — победители и призеры школьных олимпиад. Они будут учиться по специальностям прикладная математика и информатика, экономика, юриспруденция, программная инженерия, прикладные математика и физика, лечебное дело, лингвистика, фундаментальная и прикладная физика, информатика и вычислительная техника, менеджмент.

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В некоторых вузах число абитуриентов, которые поступают вне конкурса, превысило количество бюджетных мест. Университеты, в том числе НИУ ВШЭ, МГУ им. Ломоносова, ИТМО, зачислят таких абитуриентов за счет своих средств.

«НИУ “Высшая школа экономики” ежегодно выделяет собственные средства на обучение талантливых студентов, поступивших с высокими баллами сверх контрольных цифр приема на программах, где бюджетные места были целиком заняты призерами и победителями олимпиад. На направлениях, где более 75% бюджетных мест занимают абитуриенты, поступающие в приоритетный этап, “Вышка” за свой счет добавляет до 25% бесплатных мест», — рассказал РБК ректор вуза Никита Анисимов.

По его словам, те, кто не попадает на бюджетные места, будут зачислены за счет средств НИУ ВШЭ. Таких абитуриентов в этом году в Москве 203.

Всего в этом году 1111 абитуриентов поступили в НИУ ВШЭ, не проходя вступительные испытания, в том числе 40 победителей олимпиад, которые будут учиться на местах, финансируемых за счет средств вуза, уточнил ректор.

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Самыми популярными специальностями для олимпиадников остаются прикладная математика и информатика (125 мест) и программная инженерия (120 мест). «На этих направлениях почти все места заняты поступающими по олимпиадам, и НИУ ВШЭ выделила специальные места за счет средств университета (25% от КЦП для приема по результатам ЕГЭ)», — добавил Анисимов.

В июле Минобрнауки предложило поменять правила поступления в вузы. Одно из нововведений касается выбора, по результатам какого экзамена их зачислят — ЕГЭ, общеобразовательного вступительного, проводимого вузом, или вступительного испытания на базе профессионального образования. В качестве результата вступительного испытания будет засчитываться наиболее высокий из результатов, имеющихся у абитуриента. Новые правила приема в вузы начнут действовать в 2022/23 учебном году.

Егор Губернаторов, Елена Чернышова

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