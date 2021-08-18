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02:01 (мск), источник: ТАСС

Глава СПЧ заявил, что не против сокращения рабочей недели

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не против сокращения рабочей недели, однако призвал учесть тенденции в оплате труда и отношение к работе у россиян. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что у нас слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд — это едва ли не главное в жизни человека. Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать», — сказал глава СПЧ.

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«Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели. Но тренд должен быть в другую сторону», — добавил он. Фадеев отметил, что «больше половины людей в России получают меньше 27−28 тыс. руб. зарплаты на руки», а многим перечисляют за работу 15−20 тыс. рублей в месяц.

Вместе с тем он рассказал, что, например, на передовых хозяйствах сотрудники зарабатывают больше. На них «агрономы и по 100, и по 150, и по 200 тыс. получают».

«Работа крестьянина тоже может быть в радость. И мы видим передовые хозяйства, я в них бывал, там и зарплата хорошая. <…> И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре», — подытожил Фадеев.

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