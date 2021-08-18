Эпидемиолог Роспотребнадзора: COVID-19 станет сезонным после иммунизации 80% населения

«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80%. В этой ситуации вирус станет сезонным», — сказал господин Горелов «РИА Новости».
По словам специалиста Роспотребнадзора, во многих странах, в том числе и в России, осуществляется постоянный мониторинг циркуляции различных генотипов коронавируса, которые отличаются друг от друга принципиально.
По всему миру активно распространяется дельта-штамм коронавируса. В Новой Зеландии из-за первого случая его регистрации объявлен общенациональный карантин, в Японии власти называют ситуацию критической, в США на фоне призывов к ревакцинации вновь растет число занятых коек в реанимации. В России за последнее время выросла смертность среди людей с COVID-19, притом что заболеваемость в целом снижается.
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