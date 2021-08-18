12:37 (мск), источник: ТАСС
Исследование: большинство россиян хотят бросить работу и стать блогерами
Больше половины из них — россияне от 16 до 24 лет, говорится в материале платформы Perfluence и аналитического агентства Research Me.
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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (80%) готовы бросить работу, чтобы начать работать блогерами. Это следует из результатов исследования платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического агентства Research Me, с которыми ознакомился ТАСС.
«Среди россиян, которые никогда не вели блоги профессионально — 80% высказали желание бросить основную работу, чтобы стать блогером. Больше половины из них — россияне от 16 до 24 лет, две трети из которых — женщины (73%). Интересно, что среди опрошенных россиян положительно высказались в пользу профессии блогера — респонденты старше 45 лет — перспективу перед другими профессиями в этом увидели более 30%. Мужчин из них — больше половины (55%)», — говорится в исследовании.
Кроме того, более 80% опрошенных, которые никогда не вели блоги, готовы пройти дополнительное обучение, чтобы профессионально зарабатывать на этом. 50% респондентов считают, что им не хватает знаний о трендах на рынке соцсетей для ведения блога, 44% сообщили, что не умеют создавать контент, 40% отметили у себя отсутствие навыков копирайтинга, 35% россиян сообщили о недостатке дисциплины для ведения собственного блога.
10% считают, что на блоге достаточно зарабатывать 50 тыс. рублей. Среди опрошенных россиян, которые профессионально занимаются блогерством 35% входят в возрастную группу от 25 до 34 лет, 25% — от 35 до 44 лет — 25%, 16% — молодежь до 24 лет.
Среди тех, кто уже профессионально ведут блоги 70% совмещают это занятие с основной работой, в то время как для 30% это источник заработка. 22% тех, кто совмещает ведение блога с основной работой заняты в сфере торговли, 11% — в сфере транспорта, 10% имеют собственный бизнес, еще 10% работают в сфере обслуживания, 9% работают в госучреждениях, 3% — в сфере медицины и еще 3% — в
Москва (26%), Екатеринбург (9%) и
Платформа по работе с блогерами Perfluence и аналитическое агентство Research Me провели исследование, чтобы узнать отношение россиян к профессии блогера. В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 16 до 55 лет.