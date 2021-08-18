17:05 (мск), источник: Ura.ru
В ПФР назвали эффективный способ увеличить пенсию
Увеличить пенсионные накопления россияне могут благодаря участию в программе государственного софинансирования. Об этом URA.RU сообщили в
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Государственное софинансирование осуществляется в течение 10 лет с момента первого платежа. Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2000 до 12000 рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счет человека перечисляется такая же сумма», — рассказали в ведомстве.
Для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не обратился в ПФР за начислением ни одной из частей трудовой пенсии, действуют особые условия. Для них объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза. Контролировать свои средства можно в личном кабинете на сайте ПФР и портале госуслуг.
Например, только в Челябинской области в 2020 году участники программы софинансирования внесли 128,5 млн рублей в качестве дополнительных страховых взносов. Государство при этом перечислило около 110 млн рублей. Разница между этими цифрами объясняется тем, что часть платежей были меньше 2000 рублей или больше 12000 рублей, а некоторые граждане продолжают платить взносы спустя 10 лет.
Ранее сообщалось, что медицинские работники, которые лечили больных коронавирусом в 2020 году, смогут выйти на пенсию раньше срока, так как получат льготу в виде двойного трудового стажа. В октябре Госдума может принять законопроект, обязывающий негосударственные страховые фонды восстанавливать суммы пенсионных накоплений граждан, если они были незаконно перечислены в другие НПФ и это было признано решением суда, напоминает телеканал 360.