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11:42 (мск), источник: Известия

В России зарегистрировали за сутки 20 914 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 20 914 случаев коронавирусной инфекции. Об этом 18 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Больше всего новых случаев выявили в Санкт-Петербурге (1636), Москве (1590), и Московской области (1240).

За сутки в России полностью выздоровели после COVID-19 20 713 граждан. Число летальных исходов от последствий коронавируса — 799.

Все с начала распространения коронавируса в России выявлено 6 663 473 случая коронавируса. Скончались от последствий болезни 172 909 человек, выздоровели — 5 939 037 граждан.

Днем ранее эксперты заявили, что своевременный прогноз по ситуации с коронавирусом и развитие экспресс-тестов — это главные направления программы «санитарного щита» России. Кроме того, по мнению медиков, важно проводить разъяснительную работу с населением: объяснять опасность вирусов, а также рассказывать о способах победить пандемию.

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России скоро появится пятая российская вакцина от коронавируса.

В конце июня новосибирский научный центр «Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Уточнялось, что различия между вакциной «ЭпиВакКорона-Н» и более ранней «ЭпиВакКорона» заключаются в технологических особенностях производства.

Глава центра Ринат Максютов в июле сообщал, что «ЭпиВакКорону-Н» планируют зарегистрировать в России в августе.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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