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14:42 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В этом году каждый восьмой московский выпускник окончил школу с медалью

За восемь лет число обладателей медалей выросло более чем в 2,5 раза.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По итогам завершившегося учебного года почти девять тысяч выпускников получили московскую медаль «За особые успехи в обучении». Медалистом стал каждый восьмой одиннадцатиклассник, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Московской медалью «За особые успехи в обучении» награждают выпускников городских школ, которые побеждают или занимают призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников, набирают максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов или имеют итоговые отметки «отлично» по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

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«В Москве уже восемь лет вручают медаль “За особые успехи в обучении”. За это время число их обладателей выросло более чем в 2,5 раза, в этом году их получили почти девять тысяч человек. По сравнению с прошлым годом медалистов стало больше на 1,4 тысячи человек. Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников. Мы наблюдаем положительную динамику результатов ЕГЭ и олимпиад среди наших учеников. Старшеклассники, которые идут в 10-е классы, серьезнее и осознаннее подходят к своему обучению и ориентированы на максимально успешные результаты. Город предоставляет школьникам массу возможностей для развития таланта. Это и предпрофессиональные классы, которые помогают ребятам выбрать профессию, получить расширенные и углубленные знания по предметам, и комплекс образовательных сервисов “Московской электронной школы”», — рассказала Анастасия Ракова.

Больше всего медалистов в 2021 году подготовили школа Центра педагогического мастерства (134 человека), школа № 1535 (99 человек) и школа «Покровский квартал» (94 человека).

Для получения медали детьми-инвалидами предусмотрены следующие критерии: итоговые отметки «отлично» по всем предметам, не менее 73 баллов на ЕГЭ по русскому языку и пять баллов по базовой математике, итоговые отметки «отлично» по всем предметам, в сумме не менее 146 баллов на ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.

Узнать, как выпускнику получить московскую медаль «За особые успехи в обучении», можно на mos.ru.

В этом году две московские школьницы набрали 400 баллов по итогам сдачи четырех предметов ЕГЭ. Это максимальное количество, которое можно получить на экзамене. Также два выпускника получили 399 баллов.

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