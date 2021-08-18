Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что может быть причиной бессимптомного течения COVID-19 Испанские ученые выяснили, почему некоторые пациенты могли бессимптомно перенести коронавирус
Фоторепортажи
16Последствия землетрясения на Гаити
12Взрыв в автобусе в Воронеже
13:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Эффективность «Спутника Лайт» в Парагвае составила 93,5%

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» показала эффективность на уровне 93,5% в ходе вакцинации населения в Парагвае, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина «Спутник Лайт» — это первый компонент препарата «Спутник V» Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины “Спутник Лайт” и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране», — сообщается на сайте вакцины.

При расчете эффективности учитывались данные 320 тыс. человек, которые сделали прививку до 30 июля. По итогам их вакцинации не зафиксировано случаев смерти, церебрального венозного тромбоза, синдрома Гийена-Барре, повышенной проницаемости капилляров, миокардита или перикардита.

Ранее в августе РФПИ предложил Pfizer начать испытания «Спутника Лайт» как третьего укола для усиления эффекта. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, «Спутник Лайт» поможет повысить уровень защиты против штамма «дельта».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зачем Мстислав Ростропович вооружался автоматом Калашникова
Ил-112В: были ли у летчиков шансы покинуть самолет
Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей
С 1 сентября повысят пособия: на сколько вырастут выплаты
Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар
Горбачев назвал единственно правильный путь для России
Тест: Помните ли вы столицы стран мира?
Большинство россиян хотят бросить работу и стать блогерами
МИД РФ назвал шокирующей реакцию Запада на кризис в Афганистане
Hi-Tech
Представлен наследник бестселлеров Samsung Galaxy A52s Super AMOLED-дисплей, 120 Гц и мощный процессор
Горячие темы на Авто
Китайцы наступают? 226
Как в воду глядел. 128
а меня чуть не украл НЛО... 115
Я бы послушал --- 96
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Что отныне запрещено возить в машине россиянам
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Порадуйте своих любимых цветами
Годами любили его, не зная настоящей фамилии
Леди
65-летняя Лариса Долина блеснула на отдыхе в ярком купальнике Певица показала «честные» пляжные видео.
Дом
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
До и после: как дизайнер преобразила квартиру с ремонтом 2000-х
Как за три часа приготовить меню на неделю
Спросили профи: секреты удачного дизайна узких комнат
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь