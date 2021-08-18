Эффективность «Спутника Лайт» в Парагвае составила 93,5%

«РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины “Спутник Лайт” и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране», — сообщается на сайте вакцины.
При расчете эффективности учитывались данные 320 тыс. человек, которые сделали прививку до 30 июля. По итогам их вакцинации не зафиксировано случаев смерти, церебрального венозного тромбоза, синдрома Гийена-Барре, повышенной проницаемости капилляров, миокардита или перикардита.
Ранее в августе РФПИ предложил Pfizer начать испытания «Спутника Лайт» как третьего укола для усиления эффекта. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, «Спутник Лайт» поможет повысить уровень защиты против штамма «дельта».