100 тысяч за прививку: как выиграть денежный приз при вакцинации от COVID-19

Период проведения лотереи с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Розыгрыш призов пройдет на официальном сайте бонусзаздоровье.рф в два этапа.
Поучаствовать в этой программе смогут россияне, временно проживающие в России иностранные граждане (также лица без гражданства) старше 18 лет, прошедшие вакцинацию от COVID-19 до момента проведения розыгрыша. Выбирать победителей будут по уникальному номеру записи на основании данных Единого регистра вакцинированных.
Всего разыграют 1 000 призов по 100 тысяч рублей. Победители будут определены с помощью компьютерного алгоритма случайной выборки по уникальному номеру.
Итоги лотереи можно будет посмотреть на официальном сайте бонусзаздоровье.рф, также их опубликуют в СМИ.
Кроме того, победителей проинформируют о призе через личный кабинет на портале госуслуг и пришлют push-уведомление.
Для зачисления 100 тысяч рублей необходимо указать в личном кабинете на сайте госуслуг реквизиты банковской карты «Мир». Это нужно сделать не позднее трех месяцев с даты получения уведомления о победе. После проверки и подтверждения данных деньги автоматически перечислят на счет. Выплату будут производить в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.
Денежный приз могут не зачислить в трех случаях:
В случае отказа в выплате можно повторно обратиться за ней, указав корректные данные карты или других персональных данных на портале госуслуг. Это нужно сделать также в течение трех месяцев после розыгрыша.