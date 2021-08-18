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15:00 (мск), источник: m24.ru

100 тысяч за прививку: как выиграть денежный приз при вакцинации от COVID-19

В России осенью проведут розыгрыш денежных призов по 100 тысяч рублей среди граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Всего будет выбрана 1 000 победителей. Рассказываем, как принять участие в лотерее и получить денежный приз.

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Источник: РИА "Новости"

Когда будет проводиться лотерея и как принять участие?

Период проведения лотереи с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Розыгрыш призов пройдет на официальном сайте бонусзаздоровье.рф в два этапа.

Поучаствовать в этой программе смогут россияне, временно проживающие в России иностранные граждане (также лица без гражданства) старше 18 лет, прошедшие вакцинацию от COVID-19 до момента проведения розыгрыша. Выбирать победителей будут по уникальному номеру записи на основании данных Единого регистра вакцинированных.

Всего разыграют 1 000 призов по 100 тысяч рублей. Победители будут определены с помощью компьютерного алгоритма случайной выборки по уникальному номеру.

Где можно посмотреть результаты розыгрыша?

Итоги лотереи можно будет посмотреть на официальном сайте бонусзаздоровье.рф, также их опубликуют в СМИ.

Кроме того, победителей проинформируют о призе через личный кабинет на портале госуслуг и пришлют push-уведомление.

Как получить денежный приз?

Для зачисления 100 тысяч рублей необходимо указать в личном кабинете на сайте госуслуг реквизиты банковской карты «Мир». Это нужно сделать не позднее трех месяцев с даты получения уведомления о победе. После проверки и подтверждения данных деньги автоматически перечислят на счет. Выплату будут производить в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

Денежный приз могут не зачислить в трех случаях:

  • при нарушении сроков предоставления банковских реквизитов (3 месяца со дня розыгрыша);
  • при указании неполных или неправильных данных на портале госуслуг;
  • если карта не прошла проверку в соответствии с правилами национальной системы платежных карт.

В случае отказа в выплате можно повторно обратиться за ней, указав корректные данные карты или других персональных данных на портале госуслуг. Это нужно сделать также в течение трех месяцев после розыгрыша.

Во время загрузки произошла ошибка.
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