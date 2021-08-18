14:26 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Государства купируют вирус. Какие меры возвращают Новая Зеландия, США и Израиль
Распространение «дельта"-штамма коронавируса привело к новым карантинным ограничениям по всему миру.
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В ближайшие три дня граждане Новой Зеландии не смогут покидать свои дома без острой необходимости. В Окленде и Короманделе, где успел побывать заболевший, ограничения продлятся неделю. Сейчас Минздрав страны тестирует на COVID-19 всех, кто контактировал с заразившимся в последние дни.
Власти пока не понимают, каким образом мог заразиться этот человек, и на всякий случай прибегли к самым жестким мерам, говорит жительница Окленда Анна: «Все приезжающие сидят на карантине две недели, и все болеющие остаются там, что позволяет всем остальным свободно жить и не переживать о том, что можно заболеть. Поэтому как только выявили случаи, когда человек заболел без очевидной связи с границей и теми, кто пребывает в карантине, правительство приняло решение ввести локдаун. Многие удивляются, что
За последние две недели число зараженных COVID-19 выросло в полтора раза, а количество госпитализаций приблизилось к пиковым показателям прошлой зимы. На этом фоне власти решили запустить кампанию по ревакцинации от коронавируса, рассказал житель Вашингтона Михаил:
«Пять штатов побили рекорды по среднему количеству новых случаев COVID-19 за выходные. «Дельта"-вариант создает новую нагрузку на больничные системы в США. Флорида, Луизиана, Гавайи, Орегон и Миссисипи достигли нового эпидемиологического пика в среднем за семь дней. После нескольких месяцев борьбы за то, чтобы убедить американцев получить вакцину от COVID-19, чиновники в сфере здравоохранения вскоре могут столкнуться с новой проблемой: как уговорить вакцинированных людей сделать так называемые бустерные прививки, чтобы получить более длительную защиту? Ожидается, что уже на этой неделе органы здравоохранения США порекомендуют дополнительную дозу вакцины всем американцам через восемь месяцев после того, как они сделают вторую прививку. Это означает, что крупнейшая кампания вакцинации в истории США станет еще более масштабной».
Не исключено, что в начале осени власти решатся ввести общенациональный локдаун, говорит главный редактор радиостанции «Первое радио» в Израиле Влад Зерницкий: «Примерно 83% взрослого населения вакцинировано дважды, третью прививку получили уже примерно 1,1 млн человек. Изначально возраст тех, кому хотели разрешить третью прививку, был 60+, потом снизили до 50+. Сейчас уже активно обсуждается тема, стоит ли его снизить до 40+. Прививаются и дети, потому что 38% зараженных сегодня в стране — это дети до 19 лет.
Но если вы не вакцинированы, то нужно будет показать результат теста на коронавирус, чтобы он был отрицательным. Очень много городов у нас красных, где количество зараженных превышает 10%. Судя по всему, в преддверии еврейского Нового года, который пройдет с 6 на 7 сентября, когда большое количество людей должно встретиться за столами, общаться друг с другом, контактировать, будет объявлен общенациональный карантин.
Больницы на самом деле еще не загружены, и я думаю, еще далеко до того, чтобы они были загружены. У нас всего 579 человек на всю страну тяжело больны, то есть те, которые нуждаются в госпитализации. 130 человек из них в критическом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Я не могу сказать, что вот эта волна выбивает из колеи страну.
Резкий рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован и в Германии. За последние сутки там выявлено свыше 8 тыс. случаев новых заражений коронавирусом, что более чем в два раза больше показателя вторника, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Увеличиваются и другие показатели, такие как смертность и коэффициент заражаемости.
Лилия Галявиева