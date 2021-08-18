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16:00 (мск), источник: Известия

В Минздраве заявили об отсутствии негативного эффекта вакцинации на беременность

Почти 150 тыс. женщин в мире родили детей после того, как привились от коронавирусной инфекции, еще не зная о беременности, вакцинация никак не повлияла на ход беременности, заявила в среду, 18 августа, главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

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Источник: Известия

«Имеется в мире 147 тыс. родов у тех женщин, которые не знали, что они беременны, и они вакцинировались Четко прослежено, не влияет вакцинация на беременность, на плод», — сказала врач в эфире канала «Россия 24».

Более того, антитела, которые появляются у женщины после вакцинации, оберегают плод от COVID-19, добавила специалист.

Даже если вакцинированная женщина заболеет коронавирусом во время беременности, болезнь не будет протекать тяжело, подчеркнула Адамян.

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11 августа директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что вакцина не оказывает никакого влияния на новорожденных. По его словам, полученные от матери антитела к коронавирусу могут защищать новорожденного до шести-семи месяцев.

Ранее в июле эксперты Стратегической консультативной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации (SAGE) отнесли беременность к состояниям, при которых увеличивается риск тяжелого протекания COVID-19 и рекомендуется вакцинация. Специалисты также порекомендовали кормящим матерям продолжать грудное вскармливание детей после вакцинации от коронавируса.

В том же месяце директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что вакцинация от COVID-19 безопасна для беременных и способна предотвратить у них тяжелые последствия от перенесенного коронавируса.

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