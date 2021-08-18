Инфекционист объяснила, от чего зависит тяжесть течения коронавируса

15:22 (мск), источник: Газета.Ру
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По ее словам, существуют два основных пути передачи COVID-19:
Также возможен и непрямой контакт, когда коронавирус попадает со слизистых на руки, а с рук на поверхности — ручки мебели, поручни в общественном транспорте.
Малиновская предупредила, что наиболее опасен
«Если вирус проник в организм человека со вдохом, полученная доза моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться, поражая легкие», — заявила инфекционист.
Она добавила, что при попадании коронавируса через слизистые, у медиков есть на порядок больше времени, чтобы поставить заболевшего на ноги.
Ранее сообщалось, что у 18% перенесших коронавирус бессимптомно не оказалось антител.