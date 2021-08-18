17:00 (мск), источник: BBC News Русская служба
Питон в супермаркете Сиднея. Видео
Австралийка случайно столкнулась со змеей в отделе специй.
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Рутинный поход за покупками обернулся операцией по спасению трехметровой змеи в австралийском Сиднее.
К счастью, змея была неядовитой, а заснявшая ее Хелайна Алати оказалась профессиональной спасительницей диких животных. Она поместила змею в специальную сумку, а потом выпустила ее на волю.