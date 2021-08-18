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15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

В итальянском зоопарке умер старейший в Европе шимпанзе

Самке по имени Джуди было 49 лет

В зоопарке Parco Natura Viva в итальянской коммуне Буссоленго умерла старейшая в Европе самка шимпанзе по кличке Джуди. Ей было 49 лет.

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Как рассказали сотрудники зоопарка, Джуди мирно умерла во сне. В свое последнее утро она проснулась, позавтракала, прогулялась в компании сородичей и прилегла отдохнуть в тени дерева.

Через время другие шимпанзе попытались ее разбудить, а когда Джуди не проснулась, то взяли ее тело и принесли его к одному из сотрудников зоопарка. На место быстро прибыл ветеринар, который констатировал смерть животного.

В зоопарке сообщили, с возрастом Джуди стала плохо видеть, однако никакими серьезными заболеваниями не страдала. У нее осталась дочь Валентина и внучка Джудит.

Екатерина Гура

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