15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В итальянском зоопарке умер старейший в Европе шимпанзе
Самке по имени Джуди было 49 лет
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В зоопарке Parco Natura Viva в итальянской коммуне Буссоленго умерла старейшая в Европе самка шимпанзе по кличке Джуди. Ей было 49 лет.
Как рассказали сотрудники зоопарка, Джуди мирно умерла во сне. В свое последнее утро она проснулась, позавтракала, прогулялась в компании сородичей и прилегла отдохнуть в тени дерева.
Через время другие шимпанзе попытались ее разбудить, а когда Джуди не проснулась, то взяли ее тело и принесли его к одному из сотрудников зоопарка. На место быстро прибыл ветеринар, который констатировал смерть животного.
В зоопарке сообщили, с возрастом Джуди стала плохо видеть, однако никакими серьезными заболеваниями не страдала. У нее осталась дочь Валентина и внучка Джудит.
Екатерина Гура