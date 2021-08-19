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10:08 (мск), источник: Life.ru

В России отменяется обязательный техосмотр для получения ОСАГО

Также можно будет дистанционно расторгнуть или изменить договор. В числе других нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного документа в день его заключения.

Источник: РИА "Новости"

Приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра, российским автовладельцам будет разрешено с 29 августа. Как считает Центробанк России, такая мера поможет упростить автострахование и сделает этот полис более доступным. Соответствующие изменения зарегистрированы Минюстом России.

«Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО», — говорится на сайте регулятора.

Есть и другие новшества. Среди них — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.

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