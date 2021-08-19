01:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Коронавирус расширяет возраст смерти
Российские врачи все чаще фиксируют тяжелые случаи протекания коронавируса у детей. Доходит до летальных исходов: в Тульской области
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В Якутии впервые с начала пандемии выявили два случая тяжелого течения коронавируса у детей. Об этом в среду сообщила зампред правительства республики Ольга Балабкина. Днем ранее в Тульской области, по информации местного минздрава, от последствий COVID-19 умер двухмесячный ребенок. В тот же день свердловский оперштаб сообщил о выздоровлении от коронавируса многодетной семьи. Тяжелее всех инфекцию перенес грудной ребенок: у него были лихорадка до 39 градусов на протяжении десяти дней и пневмония.
«Ъ» запросил в региональных министерствах здравоохранения статистику по заболеваемости среди этой категории пациентов.
В минздраве Новосибирской области подтвердили, что дети в регионе стали болеть COVID-19 «чаще и тяжелее». Заведующая инфекционным госпиталем детской больницы № 3 Марина Михайленко сообщила, что все чаще наблюдает пневмонии с большим процентом поражения легких, чего не отмечалось в первую и вторую волны инфекции. По данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии в области заболел 4271 ребенок. Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 39 детей.
В Саратовской области в первую неделю августа прирост заболеваемости среди детей от одного года до шести лет увеличился на 57%. Об этом «Ъ» сообщила врио руководителя управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова. С начала пандемии от коронавирусной инфекции здесь скончались четыре ребенка, один из них — в августе этого года. В Волгоградской области 14 августа от коронавируса умерла двухлетняя девочка. По данным регионального комитета здравоохранения, она поступила в инфекционное отделение уже в первые сутки после начала заболевания, но спасти ее не удалось.
Роспотребнадзор Челябинской области зафиксировал на прошлой неделе рост заболеваемости среди детей: до одного года — на 34%, 1−6 лет — в 4,3 раза, 7−14 лет — в 1,3 раза. По данным оперштаба Тюменской области, за 18 августа коронавирусом заразились 39 детей, за 17 августа — 15, за 16 августа — 30. Пик был зафиксирован с 12 по 18 июля — тогда заболеваемость инфекцией среди детей от 7 до 14 и от 15 до 17 лет выросла на 17%; в категории от года до шести лет — на 10%. А минздрав Ставропольского края заявил «Ъ» о нескольких случаях инфекции у новорожденных, чьи матери болели на момент родов.
В комитете здравоохранения
Об этом свидетельствуют как российские, так и международные данные. Она объясняет рост большей частотой тестирования детей, чем год назад.
Впрочем, главный врач детской клиники «Рассвет» Сергей Бутрий указывает: по данным некоторых исследований, индийский штамм «дельта» в два раза чаще приводит к госпитализациям и осложнениям у детей, чем уханьский.
Симптомы болезни, по словам господина Бутрия, «примерно» такие же, как у взрослых. В острой фазе чаще всего наблюдается легочное поражение с дыхательной недостаточностью, но встречаются и более редкие симптомы: ковидный панкреатит, полиорганная недостаточность, вариант «только диарея».
«Плюс отдельно стоит мультивоспалительный синдром (MIS-C) или
Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитон добавляет, что у науки до сих пор нет объяснений, почему изначально коронавирус вызывает меньше симптомов у детей или вовсе проходит бессимптомно.
«Есть несколько гипотез. Одна из них связана с клеточным иммунитетом, ведь у детей меньше тренированных иммунных
Впрочем, биолог подчеркивает, что ни одна из этих гипотез не подтверждена. «Дельта"-штамм, отмечает он, заражает детей чаще по той же причине, по которой и остальные категории: «Человек, инфицированный этим штаммом, выделяет вокруг себя больше вирусных частиц. Такого количества более чем достаточно, чтобы заразился другой человек. То есть «дельта"-вариант пробивает наши иммунные щиты более эффективно, и в том числе детский иммунитет».
По словам Лейлы
Напомним, по заявлению директора Института имени Гамалеи Александра Гинцбурга, массовая вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет вакциной «Спутник V» начнется в России до 20 сентября. Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что вакцинация подростков должна быть добровольной.
Наталья Костарнова; региональная сеть «Ъ»