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 Что может быть причиной бессимптомного течения COVID-19 Испанские ученые выяснили, почему некоторые пациенты могли бессимптомно перенести коронавирус
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01:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Коронавирус расширяет возраст смерти

Российские врачи все чаще фиксируют тяжелые случаи протекания коронавируса у детей. Доходит до летальных исходов: в Тульской области из-за COVID-19 умер двухмесячный ребенок, в Волгоградской области скончалась двухлетняя девочка. Специалисты связывают официальный рост заболеваемости с большим числом тестов среди детей; другой причиной может быть индийский штамм заболевания. Врачи советует взрослым не только вакцинироваться самим, но и прививать детей, поскольку они нуждаются в личном иммунитете.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Якутии впервые с начала пандемии выявили два случая тяжелого течения коронавируса у детей. Об этом в среду сообщила зампред правительства республики Ольга Балабкина. Днем ранее в Тульской области, по информации местного минздрава, от последствий COVID-19 умер двухмесячный ребенок. В тот же день свердловский оперштаб сообщил о выздоровлении от коронавируса многодетной семьи. Тяжелее всех инфекцию перенес грудной ребенок: у него были лихорадка до 39 градусов на протяжении десяти дней и пневмония.

«Ъ» запросил в региональных министерствах здравоохранения статистику по заболеваемости среди этой категории пациентов.

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В минздраве Новосибирской области подтвердили, что дети в регионе стали болеть COVID-19 «чаще и тяжелее». Заведующая инфекционным госпиталем детской больницы № 3 Марина Михайленко сообщила, что все чаще наблюдает пневмонии с большим процентом поражения легких, чего не отмечалось в первую и вторую волны инфекции. По данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии в области заболел 4271 ребенок. Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 39 детей.

В Саратовской области в первую неделю августа прирост заболеваемости среди детей от одного года до шести лет увеличился на 57%. Об этом «Ъ» сообщила врио руководителя управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова. С начала пандемии от коронавирусной инфекции здесь скончались четыре ребенка, один из них — в августе этого года. В Волгоградской области 14 августа от коронавируса умерла двухлетняя девочка. По данным регионального комитета здравоохранения, она поступила в инфекционное отделение уже в первые сутки после начала заболевания, но спасти ее не удалось.

Роспотребнадзор Челябинской области зафиксировал на прошлой неделе рост заболеваемости среди детей: до одного года — на 34%, 1−6 лет — в 4,3 раза, 7−14 лет — в 1,3 раза. По данным оперштаба Тюменской области, за 18 августа коронавирусом заразились 39 детей, за 17 августа — 15, за 16 августа — 30. Пик был зафиксирован с 12 по 18 июля — тогда заболеваемость инфекцией среди детей от 7 до 14 и от 15 до 17 лет выросла на 17%; в категории от года до шести лет — на 10%. А минздрав Ставропольского края заявил «Ъ» о нескольких случаях инфекции у новорожденных, чьи матери болели на момент родов.

В комитете здравоохранения Санкт-Петербурга рассказали «Ъ», что в середине июня наблюдался кратковременный рост госпитализации детей с COVID-19, включая случаи с тяжелым течением и обширным поражением легких. Но за два с половиной месяца третьей волны через отделение реанимации и интенсивной терапии детского ковидного стационара прошло меньше пациентов, чем во вторую, — 35 против 45. В третью волну не было зафиксировано ни одного летального исхода, добавили там.

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова подтвердила, что с января 2020-го по июль 2021 года COVID у детей действительно стал встречаться чаще.

Об этом свидетельствуют как российские, так и международные данные. Она объясняет рост большей частотой тестирования детей, чем год назад.

Впрочем, главный врач детской клиники «Рассвет» Сергей Бутрий указывает: по данным некоторых исследований, индийский штамм «дельта» в два раза чаще приводит к госпитализациям и осложнениям у детей, чем уханьский.

Симптомы болезни, по словам господина Бутрия, «примерно» такие же, как у взрослых. В острой фазе чаще всего наблюдается легочное поражение с дыхательной недостаточностью, но встречаются и более редкие симптомы: ковидный панкреатит, полиорганная недостаточность, вариант «только диарея».

«Плюс отдельно стоит мультивоспалительный синдром (MIS-C) или Кавасаки-подобный синдром, который возникает иногда у детей после ковида и угрожает им стойкой инвалидностью или смертью, — говорит он. — Плюс постковидный синдром, который и детей иногда затрагивает. Его границы мы пока толком не определили».

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитон добавляет, что у науки до сих пор нет объяснений, почему изначально коронавирус вызывает меньше симптомов у детей или вовсе проходит бессимптомно.

«Есть несколько гипотез. Одна из них связана с клеточным иммунитетом, ведь у детей меньше тренированных иммунных Т-клеток, а больше так называемых наивных Т-клеток. Это позволяет им быстрее адаптироваться к новым инфекциям, — говорит господин Харитон. — Есть другая гипотеза — что детский организм в целом больше полагается на врожденный иммунитет».

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Впрочем, биолог подчеркивает, что ни одна из этих гипотез не подтверждена. «Дельта"-штамм, отмечает он, заражает детей чаще по той же причине, по которой и остальные категории: «Человек, инфицированный этим штаммом, выделяет вокруг себя больше вирусных частиц. Такого количества более чем достаточно, чтобы заразился другой человек. То есть «дельта"-вариант пробивает наши иммунные щиты более эффективно, и в том числе детский иммунитет».

По словам Лейлы Намазовой-Барановой, в мире приоритетом для защиты детей является вакцинация родителей, медицинских и педагогических работников, то есть тех, кто может стать основным источником их заражения. А вот Сергей Бутрий говорит о необходимости детской вакцинации: «Во-первых, без этого мы вряд ли достигнем приличных цифр охвата для развития коллективного иммунитета. А во-вторых, дети, хоть и меньше, чем взрослые, все же нуждаются в личном специфическом иммунитете, поскольку иногда тяжело болеют и даже умирают от ковида».

Напомним, по заявлению директора Института имени Гамалеи Александра Гинцбурга, массовая вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет вакциной «Спутник V» начнется в России до 20 сентября. Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что вакцинация подростков должна быть добровольной.

Наталья Костарнова; региональная сеть «Ъ»

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